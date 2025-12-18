Олег Шумейко

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) объяснил в интервью sport-express.ua, для чего Александру Усику (24-0, 15 KO) поединок с Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 KO):

Это звездный боец, который на протяжении шести лет подряд держал в страхе весь хевивейт.

Опять же, если рассуждать прагматично и сухо, то зачем боксировать с опасными, голодными и молодыми бойцами? Тем более что это будет менее интересно для болельщиков. Можно сделать громкое шоу, в котором примут участие два больших имени, хоть и не самых молодых. Идеальное время, соперник и событие.

Лучше я посмотрю бой Усика с Уайлдером, чем с Фабио Уордли, например. Зачем это вообще нужно? Мы же хотим наблюдать за звездами.

Чего вы ожидаете от боя Усика с Уайлдером?

Я бы ожидал нокаут от Сашка во второй половине боя. Хотя я и сказал, что этот поединок было бы интересно посмотреть, но нам нужно понимать, это уже не тот Уайлдер, который был когда-то. Поэтому мне кажется, что в этом бою Сашко – явный фаворит.

Напомним, что в Крыму отобрали имущество Усика.