Чухаджян назвал топ-5 лучших украинских боксеров современности: с Усиком, но без Хижняка
Украинский полусредневес не забыл упомянуть о Деревянченко
около 3 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Украинский боксер полусреднего дивизиона Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) для Dream Bigger Podcast рассказал, кого считает лучшими украинскими боксерами современности.
«Объективно, Усик. Деревянченко – у него много топовых поединков, это очень крутой боксер. Богачук на слуху.
Пусть будет Заморило – он недавно, несколько дней назад, стал чемпионом мира среди молодежи WBO. Неплохой дебют был у Айдера Абдураимова. Вот пятерка».
Ранее стало известно, где и когда может состояться элиминатор IBF с участием Чухаджяна.
