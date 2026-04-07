Украинский боксер полусреднего дивизиона Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) для Dream Bigger Podcast рассказал, кого считает лучшими украинскими боксерами современности.

«Объективно, Усик. Деревянченко – у него много топовых поединков, это очень крутой боксер. Богачук на слуху.

Пусть будет Заморило – он недавно, несколько дней назад, стал чемпионом мира среди молодежи WBO. Неплохой дебют был у Айдера Абдураимова. Вот пятерка».