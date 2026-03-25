Поединок между Кареном Чухаджяном (26-3, 14 КО) и ирландцем Педди Донованом (14-2, 11 КО) может состояться 15 мая в Германии. Об этом сообщает журналист Ден Рафаэль.

«Компания EMX Sports, которая сотрудничает с Кареном Чухаджяном, выиграла промоутерские торги за право организовать его бой против Пэдди Донована.

Ставка EMX составила 311 тысяч долларов и превысила единственное другое предложение в размере 200 тысяч от компании Matchroom, которая представляет Донована.

Последнему достанется 60% (186 600 долларов до вычета доли Matchroom), а Чухаджяну – 40%, то есть 124 400 долларов. Бой может состояться 15 мая в Германии.

Победитель станет обязательным претендентом на титул IBF Льюиса Крокера в полусреднем весе. Сам чемпион весной должен встретиться с нынешним обязательным претендентом Лиамом Паро».