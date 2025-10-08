Денис Седашов

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилэй (27-3-1, 22 KO) бросил вызов британцу Дереку Чисоре (36-13, 23 KO), опубликовав соответствующее видео в соцсетях.

В ролике боксер напомнил, что именно Чисора когда-то предлагал встречу в ринге, а теперь сам готов принять вызов.

Я хочу драться с тобой. Хочу тебя ударить. Возможно, ты тоже хочешь меня ударить. Чжан Чжилей

Для китайца это может стать шансом вернуться после неудачи против Агита Кабайела, когда он потерпел первое досрочное поражение в карьере. Чисора же планирует провести следующий бой в декабре 2025 года.

Дерек Чисора объявил о своем последнем 50-м бое.