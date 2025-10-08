Павел Василенко

Сборная Украины в Польше провела первую полноценную тренировку в рамках подготовки к ближайшим матчам отбора ЧМ-2026 – против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков).

Уже сегодня ближе к вечер команда отправится в Рейкьявик, сообщает пресс-служба УАФ. 9 октября там пройдут традиционные предматчевые пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его футболистов (начало – в 20:30 по киевскому времени) и тренировка (21:00 по киевскому времени) на стадионе «Лейгардальсведлюр». Возвращение в Польшу запланировано на 11 октября.

12 октября в Кракове пройдут уже традиционные мероприятия перед матчем Украина–Азербайджан. В 17:30 по местному времени начнется пресс-конференция Сергея Реброва и одного из его игроков, а в 18:00 – тренировка сборной Украины.

Общение с представителями СМИ азербайджанской стороны и тренировка наших соперников начнутся в 19:30 и 20:00 по местному времени соответственно.