Бывший чемпион мира британец Тони Белью для Froch on Fighting назвал соперника, который мог бы создать ему проблемы для лидера хэвивейта украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Я бы не хотел видеть, чтобы время победило Усика. Мое мнение перед первым боем с Энтони Джошуа – единственный раз в карьере я сомневался в нем. Я думал, что только размер может его победить.

Но когда я его увидел, я понял – даже размер его не победит. Я предсказал, что он победит Фьюри дважды – и так и случилось. Он на другом уровне.

Единственный соперник, который мог бы создать проблемы – это Мозес Итаума, но он еще не готов. Нельзя бросать его в бой с Усиком, если боец еще не провел шесть раундов. Это несправедливо.

Его промоутер, Фрэнк Уоррен, всегда выбирал правильное время для боев и доводил боксеров снизу до вершины, правильно управляя карьерой. И никто не может это отнять.

Усик знает, как выбирать правильные бои в правильное время. Я согласен – нельзя бросать новичка против Усика. Я бы хотел видеть, как Усик снимает перчатки, но он хочет еще один бой. Возможно, Фьюри захочет попробовать еще раз, но он слишком долго был вне ринга.

Надеюсь, что все завершат карьеру на хорошей ноте и будут счастливы. Все сделали невероятные вещи, заработали большие деньги и сделали свои семьи гордыми».