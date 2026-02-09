Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (21-3, 17 KO) в интервью Lucky Punch ответил, планирует ли завершать карьеру после поражения от Радивоя Калайджича (30-3, 22 KO):

Если бы я слушал экспертов, которые говорят, что мне нужно завершить карьеру, то сейчас моим самым большим достижением была бы победа на чемпионате области среди юношей. Я это слышу всю свою жизнь, начиная с 12 лет, «по кадетам убьют», «по юниорам убьют», «за взрослых, даже говорить не хочу…»

Но и спорить с экспертами также не стану. ДА! Я уже старый, да, я уже никакой, да, уже пора завязывать. Но это решение я приму тогда, когда сам захочу. Дайте хоть в конце попадать красиво, может возглавлю хайлайты с нокаутами в другой роли (смеется).