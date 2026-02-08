Бывший чемпион мира в полутяжелой весовой категории украинец Александр Гвоздик (21-3, 17 КО) высказался о поражении от серба Радивое Калайджича (30-3, 22 КО) на шоу от Zuffa Boxing.

«Сталося так, що в якийсь момент я повністю перестав боятися його ударів і дуже хотів завершити бій достроково, за що й поплатився. Мені здавалося, що йому вже кінець – насправді так воно і було: я бачив це в його очах, він шукав зручну нагоду, щоб здатися. Його команда, звісно, зараз буде казати, що вони це готували, тощо. Не буду це оскаржувати: перемога є перемога, і, як то кажуть, молодцы. Але я сподіватимуся, що ми проведемо реванш».