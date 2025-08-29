Даниэль Дюбуа готовится к возвращению на ринг
Британец подтвердил, что готов к новым вызовам в карьере
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) подтвердил, что скоро вернется в бокс.
Во время интервью для Queensberry Promotions британский боксер ответил на вопрос о следующем поединке:
Да, скоро будут большие новости. Пусть организаторы всё объявят, но я точно буду готов. Я возвращаюсь.
