Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аделейе (14-2, 13 KO) для talkSPORT Boxing рассказал, против кого он хотел бы провести свой следующий бой.

«Конечно, я и дальше хочу участвовать в больших боях. Если спросите меня, с кем я хочу драться дальше – некоторые люди назовут меня сумасшедшим. Но ведь все кажется безумием, пока это не сделано, правда?

Поэтому я оставляю это своему промоутеру и тренеру. Кого они назовут – с тем и буду драться. Я ни от кого не прячусь, любые бои, которые мне предложат, приму с распростертыми объятиями».

У тебя сейчас много вариантов: возможен реванш с Фабио Уордли, который сейчас высоко в рейтинге WBA, есть молодой Мозес Итаума. Это те, с кем ты хотел бы встретиться на ринге?

«На все 110 процентов. Это те бои, которые я абсолютно готов принять. Фабио сейчас делает свое, он высоко в рейтинге WBA. Есть Мозес, который также высоко в рейтинге WBO, он тоже делает свое. Он показал хорошее выступление на выходных.

Думаю, эти парни сейчас в такой позиции, что в ближайшее время будут драться за титул чемпиона мира. Они, возможно, даже не думают обо мне сейчас, но если эти бои появятся – я их приму».

Мы сегодня утром говорили с Дюбуа. Он работает над различными вещами и вернется. Дэниель против тебя – это тот бой, которого бы ты хотел?

«Да, я бы очень хотел этот бой. Мы с Дюбуа много спарринговали вместе в зале, так что фанаты точно получили бы удовольствие. Если вы хотите увидеть настоящее уличное искусство – вам нужен бой между мной и Дюбуа».

Напомним, 16 августа Аделейе проиграл хорвату Филипу Хрговичу единогласным решением судей – 98-91, 99-90, 99-90.