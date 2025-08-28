Британский боксер супертяжелого дивизиона Дэвид Аделейе (14-2, 13 KO) для Sky Sports рассказал, что хотел бы провести бой против бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).

«Он пытался, а потом сдался (в реванше с Усиком – прим.). Это мое мнение. Как только он понял, что дела идут не так, как он хочет, он немного надломился.

Я хочу принять участие в ещё одном большом бое, о котором люди подумают, что, возможно, я пытаюсь откусить больше, чем смогу прожевать. Мне нужно доказать людям, что я готов к такому уровню.

Я много раз спарринговал с ним (с Дюбуа - прим.), поэтому он точно знает, на что пойдёт, когда окажется на ринге со мной.

Вы бы захотели увидеть наши спарринги, но было бы очень хорошо, если бы мы провели (официальный – прим.) бой друг с другом. Это был бы хороший поединок, хорошая перестрелка. Думаю, болельщики были бы в восторге.

Я открыт к любому бою и приму любой поединок с распростёртыми объятиями».