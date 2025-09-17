Даниэль Лапин снялся с боя против Троя Джонса из-за травмы
Украинца в Манчестере заменит 34-летний Лиам Кэмерон
Украинский боксер Даниэль Лапин (12-0, 4 КО), обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе, снялся с боя против Троя Джонса (12-1, 6 КО).
Украинский боксер снялся из-за травмы, сообщила промоутерская компания Queensberry Promotions.
Бой был запланирован на 1 ноября в Манчестере.
Лапина заменит 34-летний британец Лиам Камерон (23-7-1, 10 КО), который в апреле проиграл Бену Уиттакеру.
Лапин же в июле одолел британца Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО) — результат вызвал много вопросов.
