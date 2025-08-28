Даниэль Лапин (12-0, 4 KO) высказался о будущем Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова боксера приводит vringe.com:

Учитывая то, как Александр проходит последние подготовки, я уверен, у него еще очень много сил отбоксировать еще как минимум пять боев, я бы сказал. Но это все зависит от Александра и его мотивации. То, что я видел в последний раз, он еще может и готов выиграть абсолютно у всех.

Нельзя сказать, что еще пять боев – это эксклюзивная информация от меня. Это мое мнение.