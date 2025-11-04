Денис Седашов

Президент WBC Маурисио Сулейман объявил, что американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 КО) больше не находится под дисквалификацией. Решение принято советом директоров организации после рассмотрения дела и положительных результатов восстановительного процесса.

Гарсия был отстранен в 2024 году из-за ненадлежащего поведения во время прямых эфиров, однако теперь он полностью восстановлен в статусе боксера WBC.

Мы были рядом с Райаном, его семьей и командой, и уверены, что для него начинается новый этап — в ринге и за его пределами. Маурисио Сулейман

The WBC Board of Governors has voted in favor of Lifting the ban on @RyanGarcia after his successful process which had been documented . The WBC has been very close to Ryan, his family, management and promoter and we trust a new life inside and outside the ring will begin.

We… — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) November 4, 2025

Сам Гарсия поблагодарил организацию за доверие и пообещал вернуться на вершину:

Я благодарен WBC за то, что они заметили мои изменения. Готов завоевать зелено-золотой пояс и представлять совет как настоящий чемпион. Райан Гарсия

