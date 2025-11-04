WBC официально восстановила Райана Гарсию после дисквалификации
Маурисио Сулейман объявил, что организация полностью сняла санкции с боксера
около 1 часа назад
Президент WBC Маурисио Сулейман объявил, что американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 КО) больше не находится под дисквалификацией. Решение принято советом директоров организации после рассмотрения дела и положительных результатов восстановительного процесса.
Гарсия был отстранен в 2024 году из-за ненадлежащего поведения во время прямых эфиров, однако теперь он полностью восстановлен в статусе боксера WBC.
Мы были рядом с Райаном, его семьей и командой, и уверены, что для него начинается новый этап — в ринге и за его пределами.
Сам Гарсия поблагодарил организацию за доверие и пообещал вернуться на вершину:
Я благодарен WBC за то, что они заметили мои изменения. Готов завоевать зелено-золотой пояс и представлять совет как настоящий чемпион.
Гарсия: «Кроуфорд может стать лучшим боксером в истории».