Райан Гарсия назвал главное «оружие» Дэвиса в бою с Джейком Полом
Американец сравнил Танка со снайпером
25 минут назад
Фото: Getty Images
Американский боксер Райан Гарсия высказался о ударной силе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) накануне его скандального боя против Джейка Пола (12-1, 7 КО), который состоится в следующем месяце.
В комментарии на YouTube-канале Джека Альтера Гарсия неожиданно заявил, что Дэвис «не бьет так сильно, как кажется», а его успехи связаны прежде всего с высокой точностью ударов.
Все в его точности. Боль причиняют не мощные удары, а те, которых ты не видишь. Дэвис — не боец, который вырубает силой. Он — снайпер, и это делает его опасным.
Напомним, что бой Дэвис – Джейк Пол состоится 14 ноября в США.
