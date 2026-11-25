Денис Седашов

Украинский средневес Сергей Деревянченко (16-7, 11 KO) проведет свой следующий бой в феврале. Информацию о сроках возвращения боксера сообщил его менеджер Кит Коннолли.

В последний раз 41-летний украинец выходил на ринг в июле этого года, уступив Джалилу Хеккету по решению судей.

Тот бой стал для Деревянченко дебютным под эгидой промоушена Zuffa. В целом это поражение стало для украинского боксера седьмым в последних 11 боях на профессиональном ринге.

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