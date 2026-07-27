Деревьянченко уступил решением судей в дебютном бою на Zuffa
Украинский ветеран не сумел победить американского проспекта
24 минуты назадПодписаться в
В ночь на 27 июля состоялся вечер бокса Zuffa Boxing 09 в Нью-Йорке.
В первом из трех боев основного карда в средней весовой категории встретились украинский ветеран Сергей Деревянченко (16-7, 11 KO) и американец Джалил Хеккетт (13-1, 9 КО).
Бой длился все 10 регламентированных раундов и завершился поражением 40-летнего украинца единогласным решением судей – 92:98, 93:97, 94:96.
Отметим, что в четвертом раунде после столкновения головами у Деревянченко открылось рассечение над правым глазом.
Для украинца это был дебютный бой в промоушене Zuffa. Он потерпел седьмое поражение в последних 11 поединках, тогда как Хеккетт продолжил свою победную серию до четырех боев подряд.
Ранее Деревянченко оценил возможность побороться за титул новой лиги Zuffa Boxing.
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