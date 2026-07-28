Владимир Кириченко

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (23-1, 20 КО) стал одним из двух бойцов, которые получили финансовый бонус за лучший перформанс вечера на турнире Zuffa Boxing 09.

PERFORMANCE OF THE NIGHT 🥊@JalilHackett and Vladyslav Sirenko earned the POTN bonus tonight! #ZuffaBoxing09 pic.twitter.com/qRxS0LzB0o — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

В ночь на 27 июля на шоу в Нью-Йорке Владислав нокаутировал шведа Отто Валлина (28-4, 16 КО) в 10-м раунде.

По итогам Zuffa Boxing 09 выступление 31-летнего украинца, а также американца Джалилла Хекетта (13-1, 9 КО) были признаны лучшими перформансами вечера.

Напомним, что 23-летний американец в своем бою в среднем весе единогласным решением судей победил украинского ветерана Сергея Деревянченко.