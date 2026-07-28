Сиренко и обидчик Деревянченко получили бонус за выступления на шоу Zuffa Boxing 09
Украинский супертяжеловес оформил нокаут в конце боя
около 5 часов назадПодписаться в
Сиренко и Валлин / Фото - Boxing News 24
Украинский боксер супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (23-1, 20 КО) стал одним из двух бойцов, которые получили финансовый бонус за лучший перформанс вечера на турнире Zuffa Boxing 09.
В ночь на 27 июля на шоу в Нью-Йорке Владислав нокаутировал шведа Отто Валлина (28-4, 16 КО) в 10-м раунде.
По итогам Zuffa Boxing 09 выступление 31-летнего украинца, а также американца Джалилла Хекетта (13-1, 9 КО) были признаны лучшими перформансами вечера.
Напомним, что 23-летний американец в своем бою в среднем весе единогласным решением судей победил украинского ветерана Сергея Деревянченко.