«Я програл только на ринге»: Деревянченко обратился к болельщикам после боя с Хекеттом
Украинец объяснил, почему он считает себя победителем, несмотря на решение судей
около 1 часа назадПодписаться в
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (16-7, 11 KO) в Instagram сделал эмоциональное заявление после поражения от американца Джалила Хекетта (13-1, 9 КО) на турнире Zuffa Boxing 09 в Нью-Йорке.
39-летний украинец отметил, что для него бокс остается искусством, а не просто бизнесом, и поделился философским взглядом на неудачу в ринге:
Я люблю бокс. Люблю этот благородный вид спорта, даже в то время, когда его превратили в индустрию.
Да, я проиграл бой в своем городе — городе, который никогда не спит. После многих лет опыта я приехал сюда, чтобы показать, каким является настоящий бокс. Честным, техническим, красивым. Мог ли я выбрать другого соперника? Да, мог. Но я всегда выбирал показывать истинную суть этого спорта. И я точно знаю, что никогда не буду стыдиться ни одного своего боя.
Со всем своим опытом могу сказать одно: я победил... Я проиграл только на ринге — больше нигде. Я победил, потому что рядом со мной есть люди, которые остаются со мной при любых обстоятельствах.
Я победил, потому что у меня есть болельщики, которые приходят не ради ставок, а ради самого спорта, ради каждого движения, каждой комбинации, каждой эмоции.
Я победил, потому что у меня нет боев, о которых я жалею.
Я победил, потому что знаю: когда-нибудь отец покажет мой бой своему сыну как пример в самые трудные моменты. Я победил, потому что мои люди остаются со мной, а мои болельщики всегда возвращаются.
Для меня это значит все. Любой может праздновать победу. А я знаю, как подниматься после поражения.
Я люблю этот спорт. Бокс — это искусство. Спасибо всем за вашу поддержку.
Деревянченко уступил решением судей в дебютном бою в Zuffa.
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