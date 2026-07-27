Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (16-7, 11 KO) в Instagram сделал эмоциональное заявление после поражения от американца Джалила Хекетта (13-1, 9 КО) на турнире Zuffa Boxing 09 в Нью-Йорке.

39-летний украинец отметил, что для него бокс остается искусством, а не просто бизнесом, и поделился философским взглядом на неудачу в ринге:

Я люблю бокс. Люблю этот благородный вид спорта, даже в то время, когда его превратили в индустрию.

Да, я проиграл бой в своем городе — городе, который никогда не спит. После многих лет опыта я приехал сюда, чтобы показать, каким является настоящий бокс. Честным, техническим, красивым. Мог ли я выбрать другого соперника? Да, мог. Но я всегда выбирал показывать истинную суть этого спорта. И я точно знаю, что никогда не буду стыдиться ни одного своего боя.

Со всем своим опытом могу сказать одно: я победил... Я проиграл только на ринге — больше нигде. Я победил, потому что рядом со мной есть люди, которые остаются со мной при любых обстоятельствах.

Я победил, потому что у меня есть болельщики, которые приходят не ради ставок, а ради самого спорта, ради каждого движения, каждой комбинации, каждой эмоции.

Я победил, потому что у меня нет боев, о которых я жалею.

Я победил, потому что знаю: когда-нибудь отец покажет мой бой своему сыну как пример в самые трудные моменты. Я победил, потому что мои люди остаются со мной, а мои болельщики всегда возвращаются.

Для меня это значит все. Любой может праздновать победу. А я знаю, как подниматься после поражения.

Я люблю этот спорт. Бокс — это искусство. Спасибо всем за вашу поддержку.