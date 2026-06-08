Дэвис анонсировал бой против обидчика Ломаченко
Самый большой бой 2026 года?
41 минуту назадПодписаться в
Кишон Дэвис / Фото - badlefthook.co
Бывший чемпион мира в легком дивизионе американец Кишон Дэвис (15-0, 10 KO) прокомментировал свой потенциальный бой с обладателем титула WBO в полусреднем весе своим соотечественником Девином Хэйни (33-0, 15 KO).
«Дэвис против Хейни — самый крупный бой года».
Сообщалось, что WBO должна назначить этот бой на август 2026 года.
В своем последнем поединке Кэйшон единогласным решением судей победил Нахира Олбрайта. Девин последний раз выходил на ринг в ноябре 2025 года, когда победил Брайана Нормана-младшего.
Ранее Хэйни бросил вызов на бой обидчику Беринчика.
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