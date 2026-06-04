Хейни бросил вызов на бой обидчику Беринчика
Чемпион WBO хочет провести еще один большой поединок
около 1 часа назадПодписаться в
Девин Хэйни / Фото - Sky Sports
Владелец титула WBO в полусреднем дивизионе американец Девин Хейни (33-0, 15 КО) отреагировал на то, что бывший чемпион в легком весе Кишон Дэвис (15-0, 10 KO) поднялся на первое место в рейтинге WBO в полусреднем весе.
«Давай сделаем это, Котик..».
Ранее была информация, что WBO должно назначить бой Хейни и Дэвиса на август.
В своем последнем поединке Кишон единогласным решением судей победил Нахира Олбрайта (17-3-1, 7 KO).
Ранее сообщалось, что Кишон проведет реванш с Олбрайтом.
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