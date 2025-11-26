Олег Гончар

Американец Джейк Пол (12-1, 7 KO), который находится на 14-й позиции в рейтинге WBA в тяжелом весе, в интервью Low Kick MMA заявил, что его стиль — худший матч-ап для Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Пол напомнил, что Джошуа проигрывал более мелким и быстрым бойцам — Даниэлю Дюбуа, Энди Руису и Александру Усику. Он объяснил, что британец скован, полагается на силу и плохо справляется с подвижными соперниками. Пол считает, что его скорость, футворк и чувство ритма не оставят Джошуа шансов.

«Я буду порхать, как бабочка, и жалить, как пчела». Джейк Пол

Бой состоится 19 декабря в Майами и будет восьмираундовым.

Напомним, Майк Тайсон предупредил Джошуа о ударной силе Джейка Пола.