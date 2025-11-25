Диллиану Уайту предложили бой с Лоуренсом Околи в Нигерии
Бой может состояться 19 декабря
около 2 часов назад
Британский супертяж Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) получил официальное предложение провести бой против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Лоуренса Околи (22-1, 16 КО). Слова приводит Ring Magazine.
Поединок с Околи должен стать главным событием вечера 19 декабря в Лагосе (Нигерия). Турнир организуют совместно Queensberry, AK Promotions Амира Хана и Balmoral Group Promotions.
Генеральный директор Balmoral Group Promotions Эзекиель Адаму подтвердил, что предложение Уайту уже отправлено.
Мы сделали предложение Диллиану Уайту сразиться с Околи, поскольку продолжаем нашу работу по привозу лучших из лучших в Африку, стремясь сформировать новое поколение суперзвезд здесь. Мы ждем ответа от его команды о том, примет ли он вызов.
