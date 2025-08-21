Чисора видит достойное завершение карьеры для Уайта
Дерек хочет, чтобы Диллиан провел бой против Джо Джойса
6 минут назад
Фото: Getty Images
Британский тяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) прокомментировал будущее своего коллеги Диллиана Уайта (31-4, 21 KO). Оба спортсмена провели множество ярких поединков высочайшего уровня, но уже приближаются к завершению карьеры.
Из-за этого многие эксперты считают, что Уайту пора уйти из спорта. В интервью Seconds Out Чисора отметил, что, по его мнению, для ветерана бой против Джо Джонса (16-4, 15 KO) мог бы стать достойным прощальным поединком:
Слушай, я хочу увидеть прощальный поединок Диллиана Уайта против Джо Джойса в Йорк-Холле.
