Сергей Разумовский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик встретился с известным представителем смешанных единоборств, чемпионом UFC Илией Топурией. Короткий эпизод их общения быстро появился в социальных сетях и привлек внимание болельщиков бокса и MMA.

На опубликованном видео видно, как украинский боксер тепло приветствовал Топурию. Встреча спортсменов проходила в непринужденной атмосфере: Усик улыбался, обменялся несколькими словами с бойцом UFC и решил пошутить, обратившись к нему на испанском языке.

Для Топурии эта встреча состоялась накануне одного из самых ожидаемых поединков года. Непобежденный боец активно готовится к очередной защите чемпионского титула UFC в легком весе. Уже утром 15 июня он должен выйти в октагон против американца Джастина Гейджи.

Бой Топурии и Гейджи запланирован в рамках турнира UFC Freedom 250. Событие должно состояться в Вашингтоне на территории Белого дома и обещает стать одним из самых громких в календаре смешанных единоборств этого года. Для Топурии это будет еще одна возможность подтвердить статус одного из самых сильных и ярких бойцов UFC, тогда как Гейджи попытается остановить его победную серию и отобрать чемпионский пояс.