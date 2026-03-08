Мегафайт Топурия – Гейджи станет мейн-ивентом шоу от UFC на территории Белого дома
Стал известен весь кард грандиозного турнира
около 2 часов назад
Обнародован файткард турнира UFC Freedom 250, который состоится 14 июня.
Файткард турнира UFC Freedom 250:
– Илия Топурия (17-0) против Джастина Гейджи (27-5) за титул чемпиона в легком весе
– Алекс Перейра (13-3) против Сирила Гана (13-2) за временный титул чемпиона в тяжелом весе
– Шон О’Мэлли (19-3) против Айманна Захаби (14-2)
– Майкл Чендлер (23-10) против Маурисио Руффи (13-2)
– Бо Никал (8-1) против Кайла Дакаса (17-4)
– Диего Лопес (27-8) против Стива Гарсии (19-5)
Напомним, шоу состоится на территории Белого дома в честь 250-летия принятия Декларации независимости США.
UFC White House будет иметь самый большой бюджет в истории промоушена – предыдущий рекорд будет побит в 3 раза