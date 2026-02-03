Британский тренер Питер Фьюри в интервью Boxing King Media поделился ожиданиями от поединка Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) с арсланбеком махмудовым (21-2, 19 KO):

Все здоровенные мужики опасны, так что это опасный поединок. Это не соперник, за спину которому можно заглядывать. Это бой-возвращение, так что он хороший.

Как я уже сказал, все здоровяки опасны, это правила игры. Ранее выявляли слабые стороны махмудова, но это все еще хороший поединок.