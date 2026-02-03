Дядя Фьюри – о бое Тайсона с россиянином: «Все здоровяки опасны»
Питер отметил, что этому сопернику нельзя заглядывать за спину
20 минут назад
Фото: Boxing King Media
Британский тренер Питер Фьюри в интервью Boxing King Media поделился ожиданиями от поединка Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) с арсланбеком махмудовым (21-2, 19 KO):
Все здоровенные мужики опасны, так что это опасный поединок. Это не соперник, за спину которому можно заглядывать. Это бой-возвращение, так что он хороший.
Как я уже сказал, все здоровяки опасны, это правила игры. Ранее выявляли слабые стороны махмудова, но это все еще хороший поединок.
Напомним, что бой Фьюри – махмудов состоится 11 апреля.