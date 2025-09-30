Именитый тренер Питер Фьюри в интервью iFL TV высказался о поединке Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):

Кроуфорд выглядел невероятно. Казалось, что всё, что делал Канело, был известно Теренсу. Ещё до того, как удар был нанесён – он ожидал и реагировал, всегда имел последнее слово.

Я считаю, что Кроуфорд победил увереннее, чем на судейских карточках. Канело после боя сказал, что проиграл лучшему бойцу и всё. И кто может с этим спорить?