Олег Гончар

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) отложил возвращение на ринг из-за необходимости операции на локте. Об этом сообщил инсайдер The Ring Майк Коппинджер.

«Канело нуждается в операции после поражения от Кроуфорда». Майк Коппинджер

Альварес планировал провести следующий бой в феврале 2026 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, но из-за травмы ему потребуется больше времени на восстановление. У 35-летнего мексиканца осталось два поединка по контракту с Riyadh Season.

Напомним, 14 сентября Теренс Кроуфорд победил Альвареса единогласным решением судей, забрав титул абсолютного чемпиона.