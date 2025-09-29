Канело перенесет операцию после поражения от Кроуфорда
Экс-чемпион мира во втором среднем весе не вернется в феврале
Сауль Альварес
Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) отложил возвращение на ринг из-за необходимости операции на локте. Об этом сообщил инсайдер The Ring Майк Коппинджер.
«Канело нуждается в операции после поражения от Кроуфорда».
Альварес планировал провести следующий бой в феврале 2026 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, но из-за травмы ему потребуется больше времени на восстановление. У 35-летнего мексиканца осталось два поединка по контракту с Riyadh Season.
Напомним, 14 сентября Теренс Кроуфорд победил Альвареса единогласным решением судей, забрав титул абсолютного чемпиона.
