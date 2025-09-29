Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) попал в неприятную ситуацию в США.

Полиция остановила автомобиль с боксером из-за неосторожного вождения. Во время проверки один из офицеров заметил у Кроуфорда пистолет, после чего направил на него табельное оружие и приказал выйти из машины.

Video footage from Tik Tok shows OPD pulling over Terence “Bud” Crawford last night.



Mayor John Ewing issued the following statement:



“My statement on Bud Crawford traffic stop:



I learned Omaha police pulled over Terence “Bud” Crawford on a traffic stop downtown early this… pic.twitter.com/xfv3a8Q3Wg — Omaha Scanner (@omaha_scanner) September 28, 2025

Спортсмен выполнил все требования правоохранителей и был закован в наручники. Впоследствии выяснилось, что у Кроуфорда есть официальное разрешение на ношение оружия. Его отпустили, предъявив лишь обвинение в неосторожном вождении.

Боксер воздержался от комментариев по поводу инцидента.

