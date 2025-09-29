Кроуфорд остановлен полицией: пистолет в машине и неосторожное вождение
Разрешение у боксера на оружие было в порядке
около 5 часов назад
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) попал в неприятную ситуацию в США.
Полиция остановила автомобиль с боксером из-за неосторожного вождения. Во время проверки один из офицеров заметил у Кроуфорда пистолет, после чего направил на него табельное оружие и приказал выйти из машины.
Спортсмен выполнил все требования правоохранителей и был закован в наручники. Впоследствии выяснилось, что у Кроуфорда есть официальное разрешение на ношение оружия. Его отпустили, предъявив лишь обвинение в неосторожном вождении.
Боксер воздержался от комментариев по поводу инцидента.
