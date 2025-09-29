Олег Шумейко

Тренер Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Брайан Макінтайр рассказал, чем его подопечный должен заняться после победы над Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) и оценил будущее «Бада». Слова американского наставника приводит vringe.com:

Я просто хочу, чтобы он провел время со своей семьей. Подготовка к бою – это всегда длительное отсутствие рядом с семьей. Это сказывается на тебе.

Как тренер, вы считаете, он может просто уйти в закат после этого?

Знаете что? Это выглядело так легко, что я бы сказал: «Черт, у тебя еще два-три боя!»

Напомним, что Кроуфорд имел инцидент с полицией.