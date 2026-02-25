Олег Гончар

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал договоренность о бое между чемпионом WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли и бывшим обладателем титула Даниэлем Дюбуа.

По словам Уоррена, оба боксера сразу согласились на противостояние. Уордли, после получения полноценного титула, заявил о желании провести громкий поединок, тогда как Дюбуа, возвращающийся после поражения, настаивал на бое с топ-соперником. Промоутер отметил, что процесс организации прошел без осложнений и назвал встречу одной из самых простых в своей практике.

«В итоге этот бой удалось организовать без лишних трудностей — пожалуй, это один из самых легких в плане переговоров вариантов. Оба — яркие нокаутеры, а суммарный процент досрочных побед у них достигает 95%. Поэтому стоит быть максимально внимательными: с первого гонга напряжение будет ощутимым. Есть все основания считать, что в этот вечер мы можем увидеть претендента на звание боя года». Фрэнк Уоррен

Бой состоится 9 мая на арене Co-Op Live в Манчестере. Уордли стал полноценным чемпионом WBO в ноябре после отказа Александра Усика от титула. Для 31-летнего британца это будет первая защита пояса.