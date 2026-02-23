Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался о бое Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO). «Цыганского короля» цитирует vringe.com:

Я думаю, что Уордли – хороший боец. И я считаю, что бой с Даниэлем Дюбуа – это очень хороший поединок. Это отличный бой для британского бокса: два местных супертяжеловеса будут разбирать друг друга на части. Они оба мощные панчеры. Победит тот, кто первым попадет.

Это два бульдозера ростом 195-198 сантиметров. Посмотрите на их телосложение – они как греческие боги, высеченные из камня. Они натренированы, молоды и амбициозны. Они оба в расцвете сил, свежи и молоды. Это настоящий бой, а не поединок, в котором один из соперников уже прошел свой пик. Я считаю, что болельщики выиграют от этого боя. Они увидят титульный поединок двух супертяжеловесов с равными шансами.