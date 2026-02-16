«Я ставлю на Дюбуа»: Аллен — про бой с Вордли
Британский тяжеловес считает, что британец достаточно прибавил в психологическом плане
11 минут назад
Британский тяжеловес Дейв Аллен на своем YouTube-канале поделился прогнозом на предстоящий бой между Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO) и Даниелем Дюбуа (22-3, 21 KO), отдав предпочтение бывшему чемпиону мира.
По мнению Аллена, главная проблема Дюбуа в прошлом — психологическая нестабильность — больше не является определяющим фактором, а сам боксер заметно прибавил в ментальном плане.
Есть вопросы к ментальности Даниэля — к тому, как он ведет себя под давлением. Но я не думаю, что Вордли имеет такой стиль, который сможет запутать его настолько же, как это сделал Александр Усик.
Думаю, он уже перерос те моменты, когда опускался на колено, как это было в бою с Джо Джойсом. Поэтому я ставлю на Дюбуа.
