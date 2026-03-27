«Дюбуа победит нокаутом»: Фроч — о поединке против Фабио Уордли
Бой состоится 9 мая в Манчестере
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился ожиданиями от будущего противостояния двух британских тяжеловесов — Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Слова приводит New Betting Sites.
Поединок за титул чемпиона мира по версии IBF состоится 9 мая в Манчестере.
Дэниел Дюбуа выигрывает бой нокаутом. Я бы не удивился, если бы Уордли, который имеет сильный удар и еще ни разу не проигрывал, победил, но я просто считаю, что сила и опыт Дюбуа на мировом уровне будут слишком сильными. Посмотрите, что он сделал с Энтони Джошуа. А он также сражался с Усиком, поэтому многому научился из тех боев. Мне кажется, что Фабио Уордли не дотягивает до такого уровня на ринге, но он раз за разом доказывает нам, что мы ошибаемся.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04