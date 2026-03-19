Владимир Кириченко

Дон Чарльз, тренер бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), для Seconds Out поделился мыслями о возможной трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в этом же дивизионе Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Усик назвал три боя, которые он проведет. Один из них против Рико Верховена, также он сказал, что хочет победить победителя боя Фабио Уордли и Даниэля Дюбуа. Вы видели это? Что вы думаете о потенциальном третьем бое с Александром Усиком?

«Я не видел. Я слышал, как об этом говорили, вы только что об этом сказали. Дело в том, что я уже был в такой ситуации. Было бы неправильно с моей стороны или со стороны любого члена команды Дюбуа... Даже если мы это слышим, мы должны блокировать эти мысли.

Это не имеет значения, потому что у нас есть большое, огромное задание – бой с Фабио Уордли. Этим мы должны заняться. Как только мы с этим справимся, давайте снова проведем этот разговор, но сейчас я не могу говорить об этом.

Я вас слышу, а потом эта информация сразу же исчезает. В одно ухо влетает, а из другого вылетает. Вот как это должно быть».

Поединок Фабио Уордли против Дюбуа состоится 9 мая в Манчестере, Англия.

Ранее Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры: один из них – против Фьюри.