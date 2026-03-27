Денис Седашов

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал первую оценку выступлению национальной команды в квалификации ЧМ-2026. Глава ассоциации констатировал, что главная цель на отборочный цикл не была достигнута.

Шевченко отметил, что окончательные решения по дальнейшей судьбе тренерского штаба и вектору развития команды будут приняты после товарищеской встречи, которая закрывает текущее международное окно.

Прежде всего, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку сборной Украины. Мы недовольны результатом, ведь задача на цикл не выполнена. Сейчас сборной нужно достойно сыграть второй матч, показать характер и силу духа. После этого товарищеского матча мы проведем полный анализ отборочного цикла, поговорим с главным тренером и примем решение в пользу будущего национальной сборной. Андрей Шевченко

Следующий матч для сине-желтых будет товарищеским — Украина сыграет против Албании. Он состоится 31 марта в Валенсии на стадионе Сьютат-де-Валенсия.

