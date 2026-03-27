CAS обязал Федерацию шахмат России прекратить деятельность на оккупированных территориях Украины
Спортивный арбитражный суд дал России 90 дней на выполнение требований международного права
около 3 часов назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о ограничении деятельности Федерации шахмат россии на временно оккупированных территориях Украины.
Международная инстанция обязала российскую сторону в течение 90 дней прекратить любую профильную активность в Крыму, Севастополе, а также в частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
В случае невыполнения требований CAS Международная федерация шахмат (FIDE) будет обязана приостановить членство российской федерации в своем составе сроком на три года. Это может привести к полной изоляции российских шахматистов от официальных международных соревнований.
Поделиться