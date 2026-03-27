Денис Седашов

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о ограничении деятельности Федерации шахмат россии на временно оккупированных территориях Украины.

Международная инстанция обязала российскую сторону в течение 90 дней прекратить любую профильную активность в Крыму, Севастополе, а также в частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

В случае невыполнения требований CAS Международная федерация шахмат (FIDE) будет обязана приостановить членство российской федерации в своем составе сроком на три года. Это может привести к полной изоляции российских шахматистов от официальных международных соревнований.

