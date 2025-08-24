Олег Гончар

Экс-чемпион в тяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал talkSPORT Boxing влияние вечеринки перед реваншем с абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО), в котором потерпел поражение нокаутом в пятом раунде.

Дюбуа признал, что подобная подготовка сработала перед победой над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в сентябре 2024 года, когда он нокаутировал соперника.

«Я поступил так же перед боем с Джошуа — и это сработало. Вечеринка не причина поражения от Усика. Но я вижу, что мог сделать лучше». Даниэль Дюбуа

Боксер подчеркнул, что поражение стало для него новым началом.

«Теперь я должен измениться и сделать все правильно». Даниэль Дюбуа

Напомним, Дюбуа имел конфликт в тренировочном лагере перед реваншем с Усиком.