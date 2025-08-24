Дюбуа рассказал, почему устроил вечеринку в день боя с Усиком
Британец признался, что делал это перед победой над Джошуа
около 1 часа назад
Экс-чемпион в тяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) прокомментировал talkSPORT Boxing влияние вечеринки перед реваншем с абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО), в котором потерпел поражение нокаутом в пятом раунде.
Дюбуа признал, что подобная подготовка сработала перед победой над Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) в сентябре 2024 года, когда он нокаутировал соперника.
«Я поступил так же перед боем с Джошуа — и это сработало. Вечеринка не причина поражения от Усика. Но я вижу, что мог сделать лучше».
Боксер подчеркнул, что поражение стало для него новым началом.
«Теперь я должен измениться и сделать все правильно».
Напомним, Дюбуа имел конфликт в тренировочном лагере перед реваншем с Усиком.