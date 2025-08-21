В команде Дюбуа намекнули на бой с Итаумой
Вскоре может состояться очередной британский мегабой?
11 минут назад
Сэм Джонс, советник команды бывшего чемпиона в тяжелом дивизионе Дэниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), для Sky Sports поделился мыслями о возможном бое своего клиента против проспекта хэвивейта Мо́зеса Итмаума (13-0, 11 КО).
«100 процентов. Этот бой состоится. Даниэлю 27. Мозес в 20 лет выглядит феноменальным талантом. Эти ребята станут будущим.
У Фабио Вордели сейчас серьезный взлет. Мы входим в новую эру. Молодой Лео Атанг недавно был в студии Sky Sports – скоро и он будет в миксе.
Именно эти супертяжеловесы будут формировать будущее британского бокса».
Напомним, накануне Итмаума нокаутировал Диллиана Уайта в 1-ом раунде.
Ранее промоутер Итмаума удивил заявлением о бое с Александром Усиком.