Сэм Джонс, советник команды бывшего чемпиона в тяжелом дивизионе Дэниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), для Sky Sports поделился мыслями о возможном бое своего клиента против проспекта хэвивейта Мо́зеса Итмаума (13-0, 11 КО).

«100 процентов. Этот бой состоится. Даниэлю 27. Мозес в 20 лет выглядит феноменальным талантом. Эти ребята станут будущим.

У Фабио Вордели сейчас серьезный взлет. Мы входим в новую эру. Молодой Лео Атанг недавно был в студии Sky Sports – скоро и он будет в миксе.

Именно эти супертяжеловесы будут формировать будущее британского бокса».