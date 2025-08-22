Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) в интервью talkSPORT Boxing рассказал, чем занимался после реванша с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО), в котором потерпел поражение нокаутом в пятом раунде.

Я просто пытался все обдумать и подготовиться к следующему шагу. У меня еще впереди много возможностей, так что пришло время для размышлений.

Я встретился с одним из лучших боксеров мира, притом левшой. Да, я мог бы выступить лучше, но иногда так бывает.

Я не чувствую себя подавленным или сломленным — мне нужно учиться, лучше понимать себя и двигаться дальше.