Олег Гончар

Экс-чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) согласился на претендентский бой против Фрэнка Санчеса (25-1, 18 КО), сообщает Sky Sports.

Победитель поединка получит статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 КО).

Ранее от поединка с Санчесом отказались несколько потенциальных соперников. Эфе Аджагба, проигравший кубинцу по очкам после нокдауна, отклонил реванш в формате финального элиминиратора. Мозес Итаума рассматривает другие варианты, а Ричард Торрес-младший должен был быть следующим кандидатом, но отказался.

Переговоры между командами Дюбуа и Санчеса должны завершиться до 22 октября.

Напомним, Итаума отказался от поединка с Санчесом.