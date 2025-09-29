Ф'юрі: «Я поставил деньги на бой Усик – Дюбуа»
Х'юи считает, что Даниэль сдался из-за давления украинца
33 минуты назад
Фото: REX
Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (30-3, 17 KO) высказался о реванше Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Да, на самом деле я поставил деньги на этот бой. Мне кажется, я выиграл три или четыре тысячи. Я ждал такого поединка, потому что для Усика это была вендетта. Он знал, что произошло в первом бою. Все говорили об ударе ниже пояса и тому подобное, но если тебя бьют туда в бою, ты почувствуешь это. Слушайте, победил лучший – вот и всё. А Дюбуа не любит пропускать. Как только он пропускает, он хочет выйти из поединка. И он показал это снова. Он сдался.
Напомним, что Усика побуждают к завершению карьеры.