Джарон Эннис: «Это был мой мощный сигнал»
Временный чемпион WBA уверенно дебютировал в новом весе
около 1 часа назад
Джарон Эннис
Временный чемпион WBA в первом среднем весе Джарон Эннис (35-0, 31 КО) прокомментировал свою победу над Уисмой Лимой (14-2, 10 КО).
Бой состоялся 11 октября в родной для Энниса Филадельфии, сообщил портал The Ring.
«Я четко понимал, что нужно делать. Знал свою силу, поэтому настал момент перейти в этот вес. Работал джебом, целенаправленно бил в корпус. Думаю, соперник действовал осторожно, чтобы не пропустить на старте. Я чувствовал себя прекрасно — обновлённым, с энергией и новым желанием тренироваться. Это был мой мощный сигнал».
Эннис одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
