Владимир Кириченко

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг боксеров в первой средней весовой категории.

На первую строчку поднялся бывший чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО). 28-летний американец не провел ни одного боя в этом дивизионе.

Напомним, Джарон освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и поднялся в первую среднюю категорию. Эннис проведет 11 октября отборочный бой за титул WBA в этом дивизионе с Уисмой Лимой.

Чемпионским поясом WBA владеет Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО), который 13 сентября проведет бой против абсолютного чемпиона во второй средней весовой категории Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Абасс Барау (17-1, 9 КО) владеет временным титулом.

Рейтинг WBA в первой средней весовой категории:

1. Джарон Эннис

2. Павел Сосулин

3. Хесус Рамос

4. Йоэнис Теллез

5. Коимгин Аг’ярко

6. Андреас Кацуракис

7. Айзек Лусеро

8. Исраил Мадримов

9. Уисма Лима

10. Исмаэль Флорес

Напомним, украинец Сергей Богачук вернулся на вершину рейтинга WBC в первом полусреднем дивизионе.