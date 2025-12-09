Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Шейн Мозли для FightHype поделился мыслями о бое экс-обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и боксера и видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 KO).

«Да у меня вообще никаких мыслей по этому поводу. Единственное, что приходит на ум - это то, что Джошуа слишком велик для него. Не вижу вариантов, хотя… В боях, в боксе всякое случается… Знаю, что Джейк страшно хочет побить Джошуа. Я предпочитаю даже не пытаться прогнозировать результат этого боя».

Восьмираундовый бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами.

