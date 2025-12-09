Легенда бокса побоялся прогнозировать результат боя Джошуа – Пол.
Габариты делают свое дело
17 минут назад
Джошуа и Пол / Фото - ВВС
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Шейн Мозли для FightHype поделился мыслями о бое экс-обладателя титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и боксера и видеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 KO).
«Да у меня вообще никаких мыслей по этому поводу. Единственное, что приходит на ум - это то, что Джошуа слишком велик для него. Не вижу вариантов, хотя… В боях, в боксе всякое случается…
Знаю, что Джейк страшно хочет побить Джошуа. Я предпочитаю даже не пытаться прогнозировать результат этого боя».
Восьмираундовый бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами.
