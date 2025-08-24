Джейк Пол отреагировал на критику из-за организации боя с Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 KO). Слова блогера приводит fightnews.info:

А мне всё равно. Потому что, во-первых, они всё равно будут смотреть. Все они включат трансляцию. И я всегда говорю: если тебе что-то не нравится, не говори об этом, потому что так ты только делаешь это больше. Но в конечном итоге люди всегда будут что-то говорить о каждом моём бою.

Я дерусь с одним из топ-10 бойцов pound-for-pound. Для Джервонты этот риск даже больше, чем был для Флойда (Мейвезера) в бою с Конором (Макгрегором) в 2017-м. Конор не был боксёром. У Конора не было преимущества в весе. А Джервонта, на мой взгляд, идёт на больший риск, и ему стоит отдать должное именно из-за этой разницы в весе. Именно это делает бой равным: его навыки и опыт бойца топ-10 pound-for-pound против моего преимущества в росте и весе.

Думаю, в боксе не так много имён, которые и собирают толпы, и развлекают, и при этом являются действительно отличными бойцами. Поэтому мне всегда было интересно выйти против него, ведь я люблю большие события. Я люблю бросать себе вызов. И я всегда видел это как вполне реальную возможность и как бой, который я могу выиграть.