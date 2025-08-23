Стало известно, сколько Джервонта заработает за бой с Джейком Полом
Дэвиса можно понять
около 1 часа назад
Известный промоутер Эдди Хирн для The Ring прокомментировал объявление о поединке между чемпионом WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО) и популярным американским боксером и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО).
«Я думаю, это показывает, где сейчас находится Джервонта. Кстати, Джервонта, наверное, заработает где-то 30-40 миллионов долларов. Так можно ли его обвинять?
Думаю, всё сводится к тому, что вы сидите в комнате и пытаетесь принять деловое решение, и вам предлагают 5, 6, 7, 8 миллионов долларов за реванш с Ламонтом Роучем в бою с равными шансами, или 30 миллионов долларов за бой с Джейком Полом.
В романтическом мире бокса хотелось бы, чтобы Джервонта Дэвис провёл реванш с Ламонтом Роучем, а затем дрался с Шакуром Стивенсоном в одном из лучших поединков в этом виде спорта. Но он может драться с Ламонтом Роучем и Шакуром Стивенсоном и не заработать и половины тех денег, которые он получит за бой с Джейком Полом».
Напомним, бой между Джервонтой и Полом состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте. Промоутер Джейка не подтвердил информацию, что поединок будет выставочным.