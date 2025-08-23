Известный промоутер Эдди Хирн для The Ring прокомментировал объявление о поединке между чемпионом WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО) и популярным американским боксером и видеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

«Я думаю, это показывает, где сейчас находится Джервонта. Кстати, Джервонта, наверное, заработает где-то 30-40 миллионов долларов. Так можно ли его обвинять?

Думаю, всё сводится к тому, что вы сидите в комнате и пытаетесь принять деловое решение, и вам предлагают 5, 6, 7, 8 миллионов долларов за реванш с Ламонтом Роучем в бою с равными шансами, или 30 миллионов долларов за бой с Джейком Полом.

В романтическом мире бокса хотелось бы, чтобы Джервонта Дэвис провёл реванш с Ламонтом Роучем, а затем дрался с Шакуром Стивенсоном в одном из лучших поединков в этом виде спорта. Но он может драться с Ламонтом Роучем и Шакуром Стивенсоном и не заработать и половины тех денег, которые он получит за бой с Джейком Полом».