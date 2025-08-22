Олег Гончар

Генеральный директор Matchroom Boxing Фрэнк Смит рассказал BoxingScene о перспективах поединка между американским боксером и блогером Джейком Полом (12-1, 7 KO) и экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Смит заявил, что переговоры о бое продолжаются с прицелом на февраль-март 2026 года, вероятно, в США или Саудовской Аравии, поскольку Британский совет по боксу (BBBofC) вряд ли санкционирует поединок в Великобритании.

По словам функционера, бой будет иметь большой потенциал для платных трансляций в американском часовом поясе.

Что касается выставочного поединка Пола против Джервонты Дэвиса, запланированного на 14 ноября, Смит подчеркнул, что детали, в том числе весовая категория, еще не согласованы, поэтому поединок не является окончательно подтвержденным. Он также опроверг слухи о бое Джошуа с Тони Йокой, отметив, что это не обсуждалось.

Напомним, ранее Шакур Стивенсон назвал фаворита поединка Дэвиса с Джейком Полом.

Тони Белью остался разгневан из-за боя Дэвиса и Джейка Пола.