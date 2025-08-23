Владимир Кириченко

Популярный видеоблогер и боксер тяжелого дивизиона Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведет поединок против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).

К вашему вниманию проморолик поединка:

Напоминаем, бой между Джервонтой и Полом состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте. Промоутер Джейка не подтвердил информацию, что поединок будет выставочным.

Ранее стало известно, WBA может отобрать титул у Джервонты из-за его боя с Полом.