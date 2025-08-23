Опубликовано эффектное промо боя Джейк Пол – Джервонта
Поединок пройдет на State Farm Arena в Атланте
около 1 часа назад
Джейк Пол и Джервонта / Фото - Yahoo
Популярный видеоблогер и боксер тяжелого дивизиона Джейк Пол (12-1, 7 КО) проведет поединок против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).
К вашему вниманию проморолик поединка:
Напоминаем, бой между Джервонтой и Полом состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте. Промоутер Джейка не подтвердил информацию, что поединок будет выставочным.
Ранее стало известно, WBA может отобрать титул у Джервонты из-за его боя с Полом.